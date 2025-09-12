На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США выявили серьезную слабость НАТО на восточном фланге

WSJ: НАТО ослабила свою ПВО на восточном фланге, передав ряд систем Украине
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

НАТО ослабила свою систему противовоздушной обороны (ПВО) на восточном фланге, передав ряд систем Украине. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Одна из серьезнейших слабостей альянса состоит в недостатке систем ПВО на его восточном фланге... Ряд таких систем были переданы Украине, что привело к снижению потенциала НАТО», — говорится в публикации.

По информации британских чиновников, страны Европы планируют рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Польши. Однако остается неясным, какие государства предоставят технику и что она будет из себя представлять.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что современная западная система ПВО, в том числе непосредственные действия авиации НАТО в небе над Украиной, не смогут обеспечить эффективной защиты страны.

В свою очередь американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Североатлантический альянс утратил свою актуальность и должен был быть расформирован еще в 1990 году, поскольку к тому времени его историческая миссия была завершена.

Ранее сообщалось, что польская ПВО потратила десятки миллионов на дорогие ракеты против дешевых дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами