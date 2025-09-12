НАТО ослабила свою систему противовоздушной обороны (ПВО) на восточном фланге, передав ряд систем Украине. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Одна из серьезнейших слабостей альянса состоит в недостатке систем ПВО на его восточном фланге... Ряд таких систем были переданы Украине, что привело к снижению потенциала НАТО», — говорится в публикации.

По информации британских чиновников, страны Европы планируют рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Польши. Однако остается неясным, какие государства предоставят технику и что она будет из себя представлять.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что современная западная система ПВО, в том числе непосредственные действия авиации НАТО в небе над Украиной, не смогут обеспечить эффективной защиты страны.

В свою очередь американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Североатлантический альянс утратил свою актуальность и должен был быть расформирован еще в 1990 году, поскольку к тому времени его историческая миссия была завершена.

Ранее сообщалось, что польская ПВО потратила десятки миллионов на дорогие ракеты против дешевых дронов.