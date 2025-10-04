На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде приостановили работу трех торговых центров из-за атак беспилотников ВСУ

Гладков: ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн» и «РИО» приостановили работу из-за атак ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock/zulicheg

В Белгороде до конца дня приостановлена работа трех торговых центров в связи с атаками украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытой части «Центрального рынка» и возле магазина «1000 Мелочей», — написал он.

Сегодня Гладков заявил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, системы противовоздушной обороны успешно сбили дроны. Тем не менее в результате падения обломков в Белгороде загорелись два автомобиля. Сотрудники МЧС РФ потушили огонь. Также было повреждено остекление многоквартирного дома.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории сел Стрелецкое и Пушкарное в Белгородском районе. В первом населенном пункте выявили повреждение ворот домовладения, во втором — кровли частного дома, уточнил глава региона.

3 октября Вооруженные силы РФ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Один из выпущенных ими боеприпасов попал в частный жилой дом. Женщина получила несовместимые с жизнью ранения.

Ранее 18 белгородцев попали в больницу после атак ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами