Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников

Гладков: в Белгороде при падении обломков сбитых БПЛА загорелись два автомобиля
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что системы противовоздушной обороны успешно сбили дроны. Тем не менее в результате падения обломков в Белгороде загорелись два автомобиля. На место выезжали сотрудники МЧС РФ, огонь уже ликвидирован.

«Также повреждено остекление многоквартирного дома», — говорится в заявлении.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории сел Стрелецкое и Пушкарное в Белгородском районе. В первом населенном пункте выявили повреждение ворот домовладения, во втором — кровли частного дома.

3 октября украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Один из выпущенных ими боеприпасов попал в частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. По словам Гладкова, ее спасти не удалось.

Кроме того, частично загорелась кровля здания. В других районах населенного пункта были повреждены два легковых автомобиля и многоквартирный дом.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона на автомобиль пострадали два человека.

