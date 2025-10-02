На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали Белгородскую область, 18 человек пострадали

Гладков: 18 белгородцев находятся в больнице после атак ВСУ
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на Белгородскую область, 18 пациентов, пострадавших от украинских атак, проходят лечение в Белгородской областной клинической больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в областной клинической больнице Святителя Иосафа. На данный момент на лечении 18 пациентов, все средней степени тяжести», — написал глава региона.

Гладков добавил, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

1 октября украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Козинка в Грайворонском округе Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, из-за действий ВСУ пострадали мужчина и женщина. У первого диагностировано осколочное ранение правой руки, у второй — осколочное ранение спины.

По словам Гладкова, пострадавших доставили в центральную районную больницу, где им была оказана медицинская помощь. При этом врачи приняли решение перевести пострадавших в городскую больницу №2 в Белгороде для продолжения лечения.

Ранее в Херсонской области при атаке дрона пострадал депутат, его спасти не удалось.

