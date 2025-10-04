В Ленинградской области уничтожили семь беспилотников

Губернатор Дрозденко: силы ПВО сбили семь беспилотников над Киришами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городом Кириши в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК (предельно допустимая концентрация — «Газета.Ru») нет», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее Дрозденко сообщил, что на территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. По его словам, скорость мобильного интернета в регионе может быть снижена.

Позже губернатор заявил, что силы ПВО отражают атаку беспилотников в городе Кириши в Ленинградской области. По словам чиновника, в промышленной зоне возникло возгорание, которое оперативно начали тушить пожарные службы.

