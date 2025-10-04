На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил об опасности размещения ядерного арсенала на Луне

Эксперт Степанов: NASA может разместить ядерный арсенал на Луне
true
true
true
close
Kevin Kanzelmeyer/Shutterstock/FOTODOM

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США может разместить ядерный арсенал на Луне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американцы могут разместить оружие на спутнике Земли в рамках программы «Артемида». Эксперт уверен, что они будут использовать будущую базу для астронавтов в кратере Шеклтон как ширму для милитаризации космоса.

«Для энергоснабжения (базы. — «Газета.Ru») будет использоваться атомная энергия. И вот этот последний аспект, пожалуй, самый значимый — именно это шаг к выводу ядерных технологий не только на орбиту, но и в ближний космос. Под прикрытием этих разработок высока вероятность размещения в околоземном и окололунном пространствах ядерного оружия», — поделился Степанов.

В качестве примера он привел американский космический корабль Boeing Х-37, который способен нести до шести ядерных боеголовок.

19 сентября глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо предупреждал об усилении «враждебной или недружественной» активности в космосе, «особенно со стороны России». В своем первом интервью международным СМИ после назначения в августе он заявил, что конфликт на Украине якобы показал, что космос теперь является «полноценной оперативной сферой».

Ранее на Западе вспомнили пророчество ясновидящего о самом опасном годе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами