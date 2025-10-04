Эксперт заявил об опасности размещения ядерного арсенала на Луне

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США может разместить ядерный арсенал на Луне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американцы могут разместить оружие на спутнике Земли в рамках программы «Артемида». Эксперт уверен, что они будут использовать будущую базу для астронавтов в кратере Шеклтон как ширму для милитаризации космоса.

«Для энергоснабжения (базы. — «Газета.Ru») будет использоваться атомная энергия. И вот этот последний аспект, пожалуй, самый значимый — именно это шаг к выводу ядерных технологий не только на орбиту, но и в ближний космос. Под прикрытием этих разработок высока вероятность размещения в околоземном и окололунном пространствах ядерного оружия», — поделился Степанов.

В качестве примера он привел американский космический корабль Boeing Х-37, который способен нести до шести ядерных боеголовок.

19 сентября глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо предупреждал об усилении «враждебной или недружественной» активности в космосе, «особенно со стороны России». В своем первом интервью международным СМИ после назначения в августе он заявил, что конфликт на Украине якобы показал, что космос теперь является «полноценной оперативной сферой».

