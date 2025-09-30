На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава NASA заявил о планах создать на Луне деревню

Daily Mail: NASA хочет построить деревню на Луне к 2035 году
Depositphotos

Американское космическое агентство NASA к 2035 году намерено построить на Луне деревню, в которой смогут жить люди. Об этом заявил исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее, сообщает Daily Mail.

Он отметил, что в течение следующего десятилетия NASA хочет создать на Луне не просто станцию, а целую деревню с людьми. Даффи добавил, что там будут созданы все условия для постоянной жизни людей.

В феврале 2026 года NASA планирует запустить миссию «Артемида-II» и отправить четырех астронавтов в первый за 50 лет полет на Луну.

И хотя в этот раз совершать посадку на поверхность Луны не планируется, конечной целью космическое агентство все же ставит создание там деревни. Предполагается, что она будет работать на ядерной энергии, сможет принимать астронавтов на постоянной основе и будет построена из материалов, найденных на поверхности Луны.

Даффи добавил, что после постройки деревни на Луне NASA планирует семимильными шагами идти к высадке на Марс.

Ранее ученые из NASA предложили нанести ядерный удар по астероиду.

