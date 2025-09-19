На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции заговорили о «российской угрозе из космоса»

Reuters: французский генерал предупредил о «враждебной» активности в космосе
true
true
true
close
Depositphotos

Глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо предупредил об усилении «враждебной или недружественной» активности в космосе, «особенно со стороны России». Его слова передает Reuters.

Агентство отмечает, что таким образом Шюссо присоединился к «растущему хору западных держав», публично предупреждающих о быстро растущей угрозе безопасности.

Французский генерал в своем первом интервью международным СМИ после назначения в августе заявил, что конфликт на Украине якобы показал, что космос теперь является «полноценной оперативной сферой». По словам Шюссо, некие неясные «противники» и «особенно Россия», используют разнообразные методы нарушения работы спутников, включая лазеры и кибератаки.

В мае руководители министерства обороны США заявили, что Россия якобы разрабатывает спутник, который будет способен нести на себе ядерное оружие.

В июле британская газета The Sun сообщила о запуске российским аппаратом «Космос-2558» некоего объекта в непосредственной близости от американского разведывательного спутника USA-326. Спутник РФ издание при этом назвало Killer satellite. Что это за аппарат и почему он встревожил Запад — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее на Западе вспомнили пророчество ясновидящего о самом опасном годе.

