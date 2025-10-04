В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА. По его словам, скорость мобильного интернета в регионе может быть снижена.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона ввели режим беспилотной опасности. Глава региона отметил, что в целях безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Правительство Мордовии также сообщало, что в регионе также действует режим беспилотной опасности.

