Эксперт рассказал о ситуации на окраинах Северска

Марочко: ВС РФ плотно давят на ВСУ почти на всех северных окраинах Северска
Алексей Майшев/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска плотно наступают на Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти на всех северных окраинах Северска.

По его словам, ВС РФ продвигаются на широком участке фронта. Несмотря на это, ситуация в Северске остается сложной.

«Наши военнослужащие постоянно оказывают давление на украинских боевиков и продвигаются на широком участке фронта. Практически все северные окраины Северска сейчас под огневым воздействием наших вооруженных сил», — отметил Марочко.

Он уточнил, что российские войска продвигаются хоть и небольшими темпами, но зато «на регулярной основе».

Марочко также сообщал, что российские войска прощупывают ВСУ в Северске.

Он пояснил, что украинское командование превратило Северск в «сплошной укрепрайон». В городе есть промышленная инфраструктура, которую ВСУ могут использовать в своих целях.

1 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделения Вооруженных сил России подошли вплотную к Северску в Донецкой народной республике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане.

СВО: последние новости
