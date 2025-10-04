Эксперт рассказал, что российские военные прощупывают оборону ВСУ в Северске

Российские войска прощупывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске Донецкой народной республики (ДНР) и закрепляются на новых позициях. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

»[В Северске] на данный момент идут активные боестолкновения. Наши военнослужащие малыми маневренными группами прощупывают оборону противника и по возможности закрепляются на новых участках», — поделился Марочко.

Он пояснил, что украинское командование превратило Северск в «сплошной укрепрайон». В городе есть промышленная инфраструктура, которую ВСУ могут использовать в своих целях.

1 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделения Вооруженных сил России подошли вплотную к Северску в Донецкой народной республике.

23 сентября Кимаковский сообщал, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу между селом Красный Лиман и Северском. Он отмечал, что эти населенные пункты являются крупными хабами украинской армии. В частности, из Красного Лимана ВСУ перебрасывали силы и средства в Северск.

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ у Ямполя.