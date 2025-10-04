На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, что российские военные прощупывают оборону ВСУ в Северске

Марочко: ВС РФ прощупывают оборону ВСУ в Северске
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade/AP

Российские войска прощупывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске Донецкой народной республики (ДНР) и закрепляются на новых позициях. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

»[В Северске] на данный момент идут активные боестолкновения. Наши военнослужащие малыми маневренными группами прощупывают оборону противника и по возможности закрепляются на новых участках», — поделился Марочко.

Он пояснил, что украинское командование превратило Северск в «сплошной укрепрайон». В городе есть промышленная инфраструктура, которую ВСУ могут использовать в своих целях.

1 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделения Вооруженных сил России подошли вплотную к Северску в Донецкой народной республике.

23 сентября Кимаковский сообщал, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу между селом Красный Лиман и Северском. Он отмечал, что эти населенные пункты являются крупными хабами украинской армии. В частности, из Красного Лимана ВСУ перебрасывали силы и средства в Северск.

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ у Ямполя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами