В Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА

Глава МВД Добриндт: ФРГ пока не может отразить атаку некоторых видов дронов

Германия пока не в состоянии отражать атаку некоторых типов беспилотных систем. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, Германия может зафиксировать и отражать большую часть всех дронов, однако существуют системы, которые невозможно остановить с помощью существующей у страны техники.

Добриндт отметил, что необходимо регулярно улучшать средства борьбы с дронами и следить за развитием технологий. По его словам, сейчас ФРГ совместно с Израилем работает над созданием исследовательского проекта по противодействию БПЛА.

Министр назвал своей целью создание немецкого центра компетенций по беспилотникам, который объединит федеральные власти, земли и бундесвер. Он подчеркнул, что только объединив технический опыт и финансовые ресурсы, ФРГ сможет противостоять этой угрозе.

В сентябре сразу несколько стран НАТО заявляли о нарушении их воздушного пространства якобы российскими беспилотниками и истребителями. Власти России эти обвинения назвали голословными и не исключили, что это может быть провокация.

Позднее европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не будет сбивать дешевые БПЛА дорогими ракетами.