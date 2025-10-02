В Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина

Хинштейн: молодая женщина пострадала при атаке БПЛА на машину в Курской области

Молодая женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в селе Мокрушино, расположенном в Беловском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, 28-летняя пострадавшая обратилась в больницу с осколочными ранениями правой руки. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

«Уважаемые жители, вновь призываю всех к бдительности! <...> Пожалуйста, не рискуйте собой, воздержитесь от поездок в приграничье!» — написал Хинштейн.

1 октября украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Козинка в Грайворонском округе Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали мужчина и женщина. У первого диагностировали осколочное ранение правой руки, у второй — осколочное ранение спины. Людей доставили в центральную районную больницу, где им была оказана медицинская помощь. При этом врачи приняли решение перевести пострадавших в городскую больницу №2 в Белгороде для продолжения лечения.

Ранее в Херсонской области при атаке дрона пострадал депутат, его спасти не удалось.