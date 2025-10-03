На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швейцария закупит системы защиты от беспилотников

Минобороны Швеции сообщило о планах закупить системы защиты от беспилотников
Shutterstock

Швейцария намерена закупить системы защиты от БПЛА, чтобы усилить защиту своих войск, военной инфраструктуры и оборудования от беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны Швейцарии.

Летом 2025 года прошли полевые испытания системы защиты от дронов. Основываясь на их результатах, армия заключила контракт с Федеральным управлением вооружений на приобретение систем для борьбы с беспилотниками.

«Благодаря этим закупкам армия усиливает защиту войск, а также собственной инфраструктуры и оборудования», — указали в ведомстве.

Также в Минобороны Швейцарии отмечается, что системы защиты от дронов являются частично мобильными, благодаря чему их можно «использовать для других целей и задач армии, когда это необходимо, например, в рамках вспомогательных операций в интересах гражданских властей или в миротворческой службе».

До этого ряд стран Европы — Германия, Польша, Финляндия и страны Прибалтики — говорили о желании выстроить систему «стену из дронов». Подобный проект планируется реализовать за 1–1,5 года. Об этом ранее заявляла премьер-министр Латвии Эвика Силин. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее в Германии заговорили о своем «железном куполе» для защиты от дронов.

