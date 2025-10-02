В ЕС назвали сроки создания «стены дронов»

Премьер Латвии Силиня: проект «стена дронов» может быть создан за 1,5 года

Проект «стена дронов» в Европейском союзе может быть создан за 1-1,5 года. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает Euronews.

Страны Балтии и Северной Европы приняли соответствующий проект и призвали к единству и солидарности после серии нарушений воздушного пространства, произошедших за последние несколько недель в Польше, Эстонии, Румынии и Дании, говорится в статье.

После нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября в ЕК сообщили о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Данный проект — общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее на Западе назвали «пиар-акцией» проект по созданию «стены дронов».