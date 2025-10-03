На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии заговорили о своем «железном куполе» для защиты от дронов

Премьер Баварии Зедер призвал поменять законы, чтобы полиция могла сбивать БПЛА
Global Look Press

Немецкая полиция должна получить право сбивать беспилотники «немедленно», кроме того, Германия нуждается в своем «железном куполе». Об этом заявил премьер Баварии Маркус Зедер, передает газета Bild.

«С этого момента должно действовать правило: сбивать вместо того, чтобы ждать! И притом последовательно! Наша полиция должна иметь возможность немедленно сбивать дроны», — подчеркнул он.

По словам Зедера, в Германии должен быть создан «железный купол». Стране нужен «действенный щит» для защиты всей нашей инфраструктуры и военных объектов, добавил он.

Политик в этой связи сообщил, что «Бавария готовит для этого срочный закон».

На этом фоне 3 октября газета Politico писала, что план главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» на востоке Европы для противодействия России «разбивается об реалии» внутри самого ЕС.

Для стран Балтии и Польши проект «стены дронов» звучит как разумный ответ на «растущую угрозу». Однако страны, расположенные дальше от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости, отмечало издание.

Ранее на Западе назвали «пиар-акцией» проект по созданию «стены дронов».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
