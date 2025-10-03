В Эстонии пригрозили отправить самолеты НАТО в сторону российских городов

Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов в интервью изданию The Telegraph призвал НАТО преследовать самолеты РФ за пределами национальных границ и пригрозил отправкой воздушных судов альянса в сторону российских городов.

Глава ведомства предлагает руководству альянса упростить процедуры, чтобы позволить истребителям стран НАТО быстрее пересекать границы входящих в него государств при нарушении их воздушного пространства со стороны России.

«Мы хотим, чтобы Россия поняла, что она столкнется с единым НАТО. [...] Если она направит самолеты в сторону НАТО в Эстонии и оставит неприкрытым Мурманск, тогда самолеты других союзников вполне могут одновременно направиться в сторону Мурманска», — заявил Всевиов.

2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин шуткой ответил на обвинения в нарушении воздушного пространства европейских стран. Он заявил, что больше не будет запускать дроны — «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, называл эти заявления пустыми и безосновательными.

Ранее Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА.