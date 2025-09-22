Песков ответил на обвинения стран Европы в нарушении воздушных пространств самолетами РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о нарушении российскими самолетами воздушного пространства стран Европы.

«Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлении наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля. Мы ни разу не слышали в заявлении эстонцев о том, что у них есть данные средств объективного контроля. Вот поэтому подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности и на провоцирование конфронтационной атмосферы», — сказал он на брифинге журналистам.

По его словам, подобные моменты во внешней политике Эстонии и других прибалтийских государств РФ наблюдает постоянно, но сейчас это нагнетает напряженность все дальше и дальше в регионе.

Представитель Кремля добавил, что военные РФ действуют строго в рамках международных правил.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса.

Ранее Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика.