На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА

Зеленский отправил военных ВСУ в Данию, чтобы сбивать беспилотники
true
true
true
close
Heather Khalifa/AP

Украинские военные уже находятся в Дании и выполняют свои задачи, помогая датским вооруженным силам сбивать беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Наши ребята уже в Дании. И это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать ударные дроны. И они уже начали выполнение своей миссии», — отметил он.

По словам Зеленского, Киев готов делиться со странами НАТО опытом в уничтожении беспилотников.

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Несколькими днями ранее, 23 сентября, власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружения нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не направляет ракеты и БПЛА на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса.

Ранее WSJ написала, что новая линия фронта конфликта на Украине проходит «через Данию».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами