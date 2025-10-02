Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА

Украинские военные уже находятся в Дании и выполняют свои задачи, помогая датским вооруженным силам сбивать беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Наши ребята уже в Дании. И это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать ударные дроны. И они уже начали выполнение своей миссии», — отметил он.

По словам Зеленского, Киев готов делиться со странами НАТО опытом в уничтожении беспилотников.

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Несколькими днями ранее, 23 сентября, власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружения нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не направляет ракеты и БПЛА на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса.

Ранее WSJ написала, что новая линия фронта конфликта на Украине проходит «через Данию».