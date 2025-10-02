В Минобороны сообщили о новом обмене пленными

Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, стороны вернули друг другу по 185 бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что в рамках обмена удалось вернуть на родину 20 гражданских лиц. В Минобороны уточнили, что российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В скором времени бойцов доставят в РФ для дальнейшей реабилитации и лечения в медучреждениях.

24 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что РФ и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». Кроме того, российская сторона вернула домой восьмерых жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины с февраля.

Помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что обменный фонд Украины приближается к нулю. При этом у РФ есть еще тысячи пленных ВСУ, подчеркнул Мединский.

Ранее Зеленский сообщил о желании забрать 1000 военнопленных с территории РФ.