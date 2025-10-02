Группа солдат элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве уточнили, что в составе группы были солдаты, которых принудительно мобилизовали на Украине. Они решили сдаться в плен после того, как их группы были уничтожены российскими войсками. В настоящее время сдавшимся в плен бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывается необходимая помощь.

До этого военнопленный ВСУ Михаил Челенко рассказал, что бойцы украинской армии готовят к сдаче Красноармейск. Он объяснил, что в городе «уже некому воевать». По словам пленного, он остался один из своей группы, в которой было восемь человек.

Челенко сдался в плен под Красноармейском, когда его группа оказалась в окружении. Его принудительно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.

Три других украинских военнопленных рассказали, что перед отправкой в бой командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену». В плен ВС РФ сдались трое солдат ВСУ: ефрейтор Алексей Куртанич, рядовые Виктор Кучужанский и Федор Онтун. Они попали на фронт в результате насильственной мобилизации в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Ранее бойцы ВСУ спасли российских военных и сдались в плен.