На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы элитного подразделения ВСУ сдались в плен в районе Красноармейска

ТАСС: бойцы элитного полка ВСУ «Скала» сдались в плен под Красноармейском
true
true
true
close
Shutterstock

Группа солдат элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве уточнили, что в составе группы были солдаты, которых принудительно мобилизовали на Украине. Они решили сдаться в плен после того, как их группы были уничтожены российскими войсками. В настоящее время сдавшимся в плен бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывается необходимая помощь.

До этого военнопленный ВСУ Михаил Челенко рассказал, что бойцы украинской армии готовят к сдаче Красноармейск. Он объяснил, что в городе «уже некому воевать». По словам пленного, он остался один из своей группы, в которой было восемь человек.

Челенко сдался в плен под Красноармейском, когда его группа оказалась в окружении. Его принудительно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.

Три других украинских военнопленных рассказали, что перед отправкой в бой командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену». В плен ВС РФ сдались трое солдат ВСУ: ефрейтор Алексей Куртанич, рядовые Виктор Кучужанский и Федор Онтун. Они попали на фронт в результате насильственной мобилизации в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Ранее бойцы ВСУ спасли российских военных и сдались в плен.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами