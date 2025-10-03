На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и живой силе ВСУ
Gleb Garanich/Reuters

В ночь на 3 октября российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди целей также были объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавших работу военных предприятий. В ведомстве отметили, что все цели были поражены.

В течение недели также были нанесены пять групповых ударов по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военным аэродромам и складам боеприпасов.

1 октября военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея в Харьковской области. По словам журналиста, в этот момент в заведении проходило «какое-то мероприятие ВСУ».

В результате атаки в ресторане начался пожар. После этого к зданию подъехали две машины скорой помощи и 15 пикапов украинских войск. Безсонов отметил, что при ударе пострадали порядка 50 человек.

ВС РФ нанесли удар по ремонтному предприятию авиационной промышленности ВСУ.

