Военкор Безсонов: по ресторану, где находились военнослужащие ВСУ, нанесли удар

Вечером 1 октября был нанесен удар по ресторану в Балаклее Харьковской области. Об этом заявил военкор Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

По его словам, удар пришелся по зданию, в котором находится ресторан «Тбилисо».

«Там было какое-то мероприятие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военнослужащие приехали минимум на трех автобусах», — утверждает Безсонов.

Он добавил, что после удара начался пожар. Военкор написал, что к ресторану приехали две машины скорой помощи, 15 пикапов ВСУ. В результате атаки пострадали около 50 человек, отметил военкор.

Утром 1 октября сообщалось, что по украинскому Харькову наносятся удары фугасными авиабомбами (ФАБами) и баллистическими ракетами.

Накануне сообщалось, что российские войска ракетным ударом уничтожили офицеров 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области.

Кроме того, в Купянске Харьковской области подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5667 зданий из 8,6 тыс. Как сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, ВСУ блокировали эвакуацию мирного населения Купянска, почти 2,5 тысячи человек используются там как живой щит.

Ранее ВСУ перебросили под Купянск элитные подразделения.