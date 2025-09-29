ВС РФ нанесли удар по ремонтному предприятию авиационной промышленности ВСУ

Российские войска нанесли поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, которое работало в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в официальной сводке министерства обороны РФ.

Также удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах. Атака осуществлялась оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также военным аэродромам на территории страны. По данным Минобороны РФ, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными дронами. В ведомстве уточнили, что целью военных ВС России стали объекты, которые используются в интересах ВСУ. Все цели удара были достигнуты и назначенные объекты поражены, сообщили в МО.

