В Оренбургской области отразили атаку дронов ВСУ

Губернатор Солнцев: при попытке атаки дронов на Оренбуржье никто не пострадал
Ashley Chan/Global Look Press

В Оренбургской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленный объект. Никто не пострадал, сообщил глава региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые оренбуржцы, на территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов», — написал губернатор.

По словам Солнцева, технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы.

Мэр города Орска Артем Воробьев на фоне атаки украинских дронов призвал местных жителей пока не выходить на улицу. Глава города добавил, что в данный момент в населенном пункте работают силы Министерства обороны РФ.

Утром 3 октября стало известно о повреждении жилого дома в Березниках Пермского края в результате атаки беспилотников ВСУ. Позже губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что жильцам будет предоставлено жилье.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

