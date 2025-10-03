Жителей Орска призвали не выходить на улицу

Мэр города Орска Артем Воробьев на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) призвал местных жителей пока не выходить на улицу. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.
В заявлении говорится, что в данный момент в населенном пункте работают силы министерства обороны РФ.
«Просьба не выходить на улицу и не подходить к окнам», — написал Воробьев.
Днем 3 октября в Оренбургской области объявили опасность атаки дронов. Как рассказал губернатор региона Евгений Солнцев, украинские войска пытались с помощью БПЛА нанести удар по одному из местных промышленных объектов. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
По словам главы российского субъекта, технологические процессы на предприятии нарушены не были. Никто из жителей не пострадал.
Утром в министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи над территорией страны сбили 20 украинских беспилотников. Над акваторией Черного моря перехватили девять летательных аппаратов, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области и Крыму — по три. Единичную цель уничтожили в Курской области.
Ранее в Пермском крае в связи с атакой БПЛА приостановили работу химического завода.