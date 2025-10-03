Жителей Орска призвали не выходить на улицу

Мэр Орска Воробьев на фоне атаки БПЛА попросил жителей не выходить на улицу

Мэр города Орска Артем Воробьев на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) призвал местных жителей пока не выходить на улицу. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в данный момент в населенном пункте работают силы министерства обороны РФ.

«Просьба не выходить на улицу и не подходить к окнам», — написал Воробьев.

Днем 3 октября в Оренбургской области объявили опасность атаки дронов. Как рассказал губернатор региона Евгений Солнцев, украинские войска пытались с помощью БПЛА нанести удар по одному из местных промышленных объектов. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По словам главы российского субъекта, технологические процессы на предприятии нарушены не были. Никто из жителей не пострадал.

Утром в министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи над территорией страны сбили 20 украинских беспилотников. Над акваторией Черного моря перехватили девять летательных аппаратов, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области и Крыму — по три. Единичную цель уничтожили в Курской области.

Ранее в Пермском крае в связи с атакой БПЛА приостановили работу химического завода.