Атакованный БПЛА ВСУ дом в Березниках оцепила охрана

Глава Березников Казаченко: поврежденный ВСУ дом оцеплен, выставлена охрана
Inna Varenytsia/Reuters

Жилой дом в Березниках Пермского края, получивший повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины, оцеплен охраной. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко на своем Telegram-канале.

«Ночью устраняли последствия атаки БПЛА. Сейчас в городе работает оперативный штаб. Жилой двухквартирный дом на улице Большевистской оцеплен, выставлена охрана. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия», — написал он.

Чиновники пока ждут разрешения от специалистов, чтобы зайти в дом и оценить масштаб ущерба. Решается вопрос о компенсациях, добавил глава города.

О повреждении жилого дома в результате атаки украинских дронов стало известно утром 3 октября. Позже губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что жильцам будет предоставлено маневренное жилье.

Также Махонин сообщил о кратковременной остановке технологического цикла на заводе «Азот», который является единственным в России производителем высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, угроз для экологической ситуации и безопасности местных жителей нет

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
