Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что атака продолжалась в период с 23:00 мск 2 октября до 7:00 мск 3 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам на российской территории с помощью дронов самолетного типа.

Единичную цель уничтожили в Курской области. В Крыму и Белгородской области перехватили по три БПЛА, в Воронежской области — четыре. Больше всего беспилотников — девять — ликвидировали над акваторией Черного моря.

2 октября дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Мокрушино, расположенном в Беловском районе Курской области. Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атаки пострадала 28-летняя женщина — она обратилась в больницу с осколочными ранениями правой руки. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА на машину пострадали два человека.