В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадали два человека

Гладков: мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на машину в селе Козинка

Два человека пострадали во время атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в селе Козинка, расположенном в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — осколочное ранение правой руки», — рассказал он.

Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу попутным транспортом. Здесь им оказали необходимую медицинскую помощь, при этом врачи приняли решение перевести раненых в городскую больницу №2 в Белгороде для продолжения лечения.

«Транспортное средство повреждено», — добавил Гладков.

1 октября здание депутатского корпуса в городе Новая Каховка в Херсонской области подверглось атаке БПЛА. В результате три человека получили ранения. Среди них — председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Комментируя ситуацию, губернатор региона Владимир Сальдо выразил соболезнования родным и близким депутата.

Ранее в Курской области из-за атаки украинского дрона пострадал мужчина.