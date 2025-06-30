ВС России применили новейшие БПЛА «Герань-3»

ВС России применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» в зоне СВО. Об этом стало известно изданию «Военное обозрение» (ВО).

«Это далеко не первое их применение — о таких случаях ресурсы противника сообщали неоднократно. Официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что «Герани-3» были применены во время ударов по военным объектам в Харькове и Одессе.

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что семь российских беспилотников ударили по Киевскому району города. Целью атаки стало промышленное предприятие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский удар по Сумской области сняли с беспилотника.