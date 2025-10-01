Российские войска ударили «Искандером» по позициям ВСУ близ Чернигова

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотников в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова и грузовым автомобилям, перевозившим дроны. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В результате российские войска уничтожили 20 грузовых автомобилей типа фура, внутри которых было 100 беспилотников самолетного типа дальнего действия типа «Лютый». Кроме того, ликвидированы 60 украинских военнослужащих, среди которых были операторы и техники БПЛА, водители фур.

После ракетного удара возникло крупное возгорание, что привело к детонации беспилотников, говорится в сообщении.

Отмечается, что удары по фурам, перевозившим беспилотники Вооруженных сил Украины, были продолжены, когда те следовали по автотрассе. В результате прямого попадания дронов «Герань-2» загорелись пять грузовых автомобилей с БПЛА.

Ранее Минобороны заявило об ударах по объектам ВПК и энергетики Украины.