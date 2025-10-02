Путин оценил уровень современного вооружения российских войск

Россия уверена в своем ядерном щите, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«В целом у нас все в порядке. Мы уверены в своем ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра», — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что уровень современного вооружения российских войск стратегического назначения выше, чем у других стран.

Помимо этого президент рассказал, что у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, работа идет. Более того, у РФ тактического вооружения больше, чем у США, подчеркнул российский лидер.

В июле Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ рассказал, что Россия наращивает потенциал группировки атомных подводных лодок и в целом морской составляющей ядерных сил.

Помимо этого, президент рассказал, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%. По словам Путина, этот показатель является самым высоким среди всех ядерных держав мира.

Ранее в Британии оценили последствия возможного ядерного удара.