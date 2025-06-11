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Путин назвал долю современных вооружений в стратегических ядерных силах России

Путин: доля современного ядерного оружия у РФ достигает 95%

Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений, передает пресс-служба Кремля.

«Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что этот показатель является самым высоким среди всех ядерных держав мира.

Президент добавил, что особое внимание в новой госпрограмме вооружений следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, а также играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире.

Незадолго до этого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что до недавнего времени лидеры государств, тем более ядерных держав, публично не обсуждали возможности ядерных ударов. Однако сегодня многие политики, по его словам, начали рассуждать о ядерной угрозе. Депутат считает, что такие обсуждения «чреваты».

Ранее аналитик раскрыл попытку Зеленского спровоцировать Россию применить ядерное оружие.

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