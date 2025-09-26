В Британии оценили последствия возможного ядерного удара

Гипотетический удар российской межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) комплекса «Тополь» по Кембриджу может привести к катастрофическим последствиям. Об этом говорится в публикации британского издания Express.

Издание отмечает, что многие аналитики опасаются новой мировой войны, в которой будет задействовано ядерное оружие.

«Один из вариантов — имеющаяся у России ракета «Тополь» мощностью 800 килотонн. Ее падение на Кембридж вызвало бы поистине катастрофические последствия», — говорится в сообщении.

На месте удара образуется огненный шар от взрыва, который охватит площадь 2,9 квадратных километра, а внутри него все «фактически испарится», пишет издание.

До этого президент США Дональд Трамп выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее эксперт допустил накопление ядерных арсеналов НАТО у российских границ.