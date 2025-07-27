Путин сообщил о росте мощи морской составляющей ядерных сил РФ

Россия наращивает потенциал группировки атомных подводных лодок и в целом морской составляющей ядерных сил. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.

«Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России. В ее основе — группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил о завершении строительства крейсера «Князь Пожарский». Также, по его словам, на различных этапах создания находятся две субмарины проекта «Борей-А» и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».

26 июля помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости перед празднованием Дня Военно-морского флота цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России. По его словам, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

До этого Путин приехал в Архангельскую область в преддверии Дня ВМФ. В рамках визита российский лидер провел совещание по развитию подводного военно-морского флота. Кроме того, он посетил церемонию поднятия флага над атомной подводной лодкой «Князь Пожарский» в честь принятия ракетоносца в состав российского флота.

Ранее в Петербурге отменили Главный военно-морской парад.