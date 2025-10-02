На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали дроном Севастополь

Развожаев: в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО
true
true
true
close
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбит один БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты», — заявил он.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Он заверил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Спустя 38 минут воздушная тревога была отменена, о чем также сообщил губернатор.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что России есть чем ответить на провокации Украины в Черном море. По словам депутата, украинские власти не скрывают, что хотели бы провести крупную операцию на Черноморском направлении. Он добавил, что у Украины нет сил для масштабного наступления, поэтому Киев выдает желаемое за действительное и создает «нарративы, которые подхватывают западные СМИ».

Ранее 18 человек получили ранения при атаке БПЛА на другой российский регион.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами