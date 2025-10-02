Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась плен в Купянске в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в плен сдались трое военнослужащих. Это произошло вблизи одного из опорных пунктов, по которому был нанесен авиаудар.

2 октября также сообщалось о сдавшейся в плен группе солдат элитного украинского подразделения «Скала» в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). В их числе были солдаты, которых принудительно мобилизовали на Украине. Они решили сдаться в плен во время наступления российских войск. В настоящее время сдавшимся в плен бойцам Вооруженных сил Украины оказывается необходимая помощь.

До этого бойцы ВС РФ взяли в плен солдата 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на Северском направлении в ДНР. Этот военнослужащий оказался единственным выжившим из своего подразделения на этом участке.

Ранее боец ВСУ с тату «Лучше умереть стоя» сдался в плен на коленях.