Российские военные нашли единственного выжившего в подразделении бойца ВСУ

Бойцы подразделения группировки войск «Юг» ВС России захватили в плен солдата 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе продвижения на Северском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Этот военнослужащий оказался единственным выжившим из своего подразделения на этом участке, сообщает РИА Новости.

«Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырех человек. Из всех я остался один», — сказал пленный в беседе с агентством.

По словам солдата, ему удалось выжить за счет того, что он «обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход».

Также он рассказал, что российские бойцы активно наносили удары по украинским позициям с помощью артиллерии и беспилотников, единственным способом выжить было отказаться выполнять какие-либо приказы, не покидать укрытие и заложить вход в блиндаж и саму бойницу.

«Позже меня нашли штурмовики и достали из укрытия», — добавил военнослужащий.

22 сентября сообщалось, что экс-солдаты ВСУ, вошедшие в состав добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, взяли в плен шестерых украинских бойцов.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.