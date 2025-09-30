На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец ВСУ с тату «Лучше умереть стоя» сдался в плен на коленях

Военкор Кулько: боец ВСУ сдался в плен на коленях, вопреки лозунгу на татуировке
Кадр из видео/Telegram-канал «Военкор Кулько»

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки российских дронов встал на колени с просьбой сдаться в плен, несмотря на татуировку у него на руке «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Об этом сообщил военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Журналист опубликовал видео, на котором можно увидеть украинского военного, вставшего на колени перед беспилотником Вооруженных сил (ВС) РФ. В результате российские бойцы не стали атаковать и взяли военнослужащего ВСУ в плен. Военкор сообщил, что он единственный, кому удалось выжить.

Затем в ролике показывается рука украинского военнопленного, практически полностью забитая татуировками.

«Выходит, не сдержал клятву, которая у него на руке — «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Рядом татуировка со свастикой», — рассказал военкор.

В кадр попал и сам боец после взятия его в плен: он сидит на пеньке в лесу и трясется от страха, рассказывая российским военным, что случилось с его сослуживцами.

До этого оператор дрона ВС РФ пощадил украинского солдата, который выбежал из атакованного укрытия и начал креститься. Отмечается, что это произошло на одном из островов Днепра под Херсоном.

Ранее российский дроновод не стал атаковать машину с украинскими гуманитарщиками в зоне СВО.

