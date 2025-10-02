На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны показало кадры с вернувшимися по обмену с Киевом военными России

Минобороны показало кадры с возвращенными из плена военными РФ
Минобороны России в своем Telegram-канале показало кадры с возвращенными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.

На видео военные находятся с российскими флагами возле автобуса и кричат «Ура!», а после садятся в транспортное средство.

«Россия! Россия! Ура! Ура! Ура!» — говорят бойцы ВС РФ после посадки в автобус.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, стороны вернули друг другу по 185 военнослужащих. Кроме того, удалось вернуть на родину 20 гражданских лиц.

В Минобороны уточнили, что российские военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Скоро бойцов доставят на территорию России для дальнейшей реабилитации и лечения в медицинских учреждениях.

Ранее волонтеры раскрыли, сколько бойцов ВСУ сдались в плен через чат-бот.

