Волонтеры раскрыли, сколько бойцов ВСУ сдались в плен через специальный чат-бот

Несколько десятков военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен с помощью специального чат-бота, разработанного российскими волонтерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора проекта.

«С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», — говорится в сообщении организатора.

24 августа военнопленный Евгений Костышак заявил, что украинские военные все чаще сознательно сдаются в плен из-за отсутствия мотивации к продолжению боевых действий. По его словам, многие солдаты ВСУ рассчитывают на последующий обмен и возможность вернуться к семье.

27 августа пленный украинский боец Дмитрий Пуцко обратился к остающимся на линии соприкосновения сослуживцам, призвав их сдаваться в плен Вооруженным силам РФ. Он подчеркнул, что российские бойцы нормально относятся к пленным украинским солдатам.

Ранее в ВС РФ сообщили, что пленные украинские военнослужащие стали чаще отказываться от обмена.