Украинец напал с ножом на сотрудников ТЦК в Кривом роге

Украинец напал с ножом на сотрудников ТЦК во время проверки документов

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщила пресс-служба областного военкомата.

«Во время проверки документов гражданин, которого остановили уполномоченные лица, достал холодное оружие и нанес ранения двоим военнослужащим ТЦК и СП. После совершенного нападения злоумышленник скрылся с места происшествия», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что пострадавших доставили в областную больницу, а против нападавшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время личность нападавшего установлена, с ним ведут следственные мероприятия.

Другой случай произошел в августе. Мужчина был арестован за нападение с ножом на полицейского и трех сотрудников территориального центра комплектования в Харькове. Сообщалось, что украинец отказался предоставлять свои документы и ударил сотрудника правоохранительных органов ножом в висок. После этого он порезал еще троих военкомов и сбежал. Позднее мужчина был задержан и взят под стражу.

Ранее в Киеве задержали чиновника ТЦК за вымогательство взятки с уклониста.