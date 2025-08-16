В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК

На Украине арестовали напавшего с ножом на полицейского и сотрудников ТЦК

Мужчина был арестован за нападение с ножом на полицейского и трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, 36-летний мужчина отказался предоставлять свои документы и ударил полицейского ножом в висок. После этого он порезал еще троих военкомов и сбежал. Позднее мужчина был задержан и взят под стражу.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. С 18 мая 2024 года на территории страны начал действовать новый закон, который значительно ужесточает правила мобилизации. Согласно его положениям, граждане, включенные в реестр военнообязанных, утрачивают ряд прав, включая возможность выезда за пределы страны, свободное распоряжение личными денежными средствами, управление автотранспортом, совершение сделок с недвижимостью, а также оформление как внутреннего, так и заграничного паспорта.

Ранее в Киеве задержали чиновника ТЦК за вымогательство взятки с уклониста.