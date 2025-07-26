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В Киеве чиновник ТЦК вымогал взятку с уклониста за снятие с розыска

Чиновник киевского ТЦК вымогал взятку с уклониста в размере $3,5 тысячи
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В Киеве задержали чиновника одного из территориальных центров комплектования (ТЦК), который подозревается в вымогательстве взятки за исключение военнообязанного из базы лиц, уклоняющихся от призыва. Об этом сообщил пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, чиновник требовал и получил от гражданина $3,5 тыс. за «решение вопроса» о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК», — подчеркнул в пресс-службе. Имя задержанного чиновника не разглашается. В настоящее время он находится под стражей.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. С 18 мая 2024 года на территории страны начал действовать новый закон, который значительно ужесточает правила мобилизации. Согласно его положениям, граждане, включенные в реестр военнообязанных, утрачивают ряд прав, включая возможность выезда за пределы страны, свободное распоряжение личными денежными средствами, управление автотранспортом, совершение сделок с недвижимостью, а также оформление как внутреннего, так и заграничного паспорта.

Ранее Зеленский продлил сроки военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней.

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