В Минобороны раскрыли пораженные ударами ВС России объекты Украины

Минобороны: ВС РФ поразили объект инфраструктуры, связанный с ВПК Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, российские войска ударили по местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 138 районах. По данным ведомства, атака на украинские объекты была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

1 октября военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея в Харьковской области. По словам журналиста, в этот момент в заведении проходило «какое-то мероприятие ВСУ».

В результате атаки в ресторане начался пожар. После этого к зданию подъехали две машины скорой помощи и 15 пикапов украинских войск. Безсонов отметил, что при ударе пострадали порядка 50 человек.

Ранее появились кадры удара по энергообъектам в Славутиче Киевской области.

