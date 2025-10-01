На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры показали кадры удара по энергообъектам в Славутиче

«РВ»: появились кадры удара по энергообъектам в Славутиче Киевской области
Вооруженные силы России нанесли удар по энергообъектам в Славутиче, который обесточил часть Киевской области. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Как минимум восемь «Гераней» ударили по 330 кВ подстанции «Славутич», еще один дрон прилетел в 110 кВ подстанцию», — подписана публикации.

Военкоры также пишут, что после удара часть Черниговской и Киевской областей осталась без электроснабжения, а также были введены почасовые отключения подачи электроэнергии.

После удара по объекту в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

По данным министерства, в электроснабжении нового саркофага над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской АЭС наблюдаются перебои. Именно этот объект призван защищать окружающую станцию территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.

Ранее в Днепре после вспышки пропало электричество.

