СМИ: США поделятся с Украиной разведданными для ударов вглубь России

WSJ: США впервые предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России
Mariam Zuhaib/AP

США предоставят Украине разведывательную информацию для нанесения ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные лица.

Газета сообщает, что президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий разведке страны и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. С такой же просьбой США обратились к союзникам по НАТО.

«Расширенный обмен разведданными с Киевом — это последний признак того, что Трамп усиливает поддержку Украины, поскольку его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик», — говорится в статье.

По словам источников WSJ, Киев впервые получит американскую помощь в нанесении ударов ракетами дальнего радиуса действия. До сих пор поддержка Вашингтона сводилась только к беспилотникам и ракетам.

«Обмен разведданными означает, что Украина сможет наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре вдали от своих границ с целью лишить Кремль доходов и нефти», — отмечается в материале.

В конце сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сказал в интервью, что Вашингтон не запрещает Киеву наносить удары вглубь территории РФ. По его словам, у республики в этом вопросе нет неприкосновенных мест.

Ранее глава МИД Украины заявил, что в России «не будет безопасного места».

