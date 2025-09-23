В России в I чтении приняли проект о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана или инвалида боевых действий участникам специальной военной операции, которые заключили в 2022–2023 годах контракты на службу в штурмовых подразделениях. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект внесло правительство. Инициатива предлагает дополнить закон «О ветеранах». Соответствующий статус получат в том числе военнослужащие, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключили соглашения с Минобороны России о пребывании в специальных формированиях и выполнявшие боевые задачи в ходе спецоперации.

На них предлагается распространить меры социальной поддержки, в том числе льготы при оплате ЖКУ, первоочередное право на предоставление жилых помещений из государственного и муниципального фонда и льготы при получении медпомощи.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий распространяется на добровольцев СВО, но он не присваивается гражданам, которые участвовали в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основании контрактов, заключенных с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.