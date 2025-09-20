В Сумской области российские дроноводы уничтожили украинский танк Т-72

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали украинский танк Т-72 неподалеку от населенного пункта Марьино в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Слаженными действиями расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» и регионального отряда специального назначения нанесли по боевой машине ВСУ серию ударов FPV-дронами», — уточнили в ведомстве.

В результате боевой работы операторов ударных БПЛА танк Т-72 был уничтожен, что подтвердили кадры объективного контроля.

До этого Минобороны рассказало, что российские военнослужащие с помощью расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области.

По данным пресс-службы, в результате атаки были ликвидированы радиолокационная станция РПН, две пусковые установки, кабина боевого управления и две машины украинской стороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пораженных объектах ВСУ за неделю.