В Сумской области российские дроноводы уничтожили украинский танк Т-72

МО РФ: операторы ударных БПЛА уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали украинский танк Т-72 неподалеку от населенного пункта Марьино в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Слаженными действиями расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» и регионального отряда специального назначения нанесли по боевой машине ВСУ серию ударов FPV-дронами», — уточнили в ведомстве.

В результате боевой работы операторов ударных БПЛА танк Т-72 был уничтожен, что подтвердили кадры объективного контроля.

До этого Минобороны рассказало, что российские военнослужащие с помощью расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области.

По данным пресс-службы, в результате атаки были ликвидированы радиолокационная станция РПН, две пусковые установки, кабина боевого управления и две машины украинской стороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пораженных объектах ВСУ за неделю.

