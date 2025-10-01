На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский военный округ раскрыл план осенней призывной кампании

Военкоматы в МВО осенью хотят призвать более 30 тысяч срочников
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Военные комиссариаты Московского военного округа в ходе осеннего призыва планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВО.

Отправка граждан на военную службу запланирована на 15 октября.

Большинство призывников поступят в учебные соединения и воинские части, где они научатся пользоваться современной военной техникой и получат военно-учетную специальность. После обучения новобранцев распределят в войска в зависимости от их новых навыков.

Московский военный округ создан в феврале прошлого года по указу президента России Владимира Путина. В его состав вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

Столица направит на военную службу свыше 9 тыс. новобранцев в рамках осеннего призыва, отмечает ТАСС со ссылкой на начальника отделения единого центра призыва военного комиссариата Москвы подполковника Максима Куницына.

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Текущая кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

